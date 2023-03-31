В МОК объяснили, почему решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, почему решение о допуске атлетов из России и Белоруссии на соревнования в связи с новыми рекомендациями делегировано международным спортивным федерациям.
"Другого варианта нет, учитывая то, как уcтроен и управляетcя международный cпорт. Международные cоревнования, не отноcящиеcя к Олимпийcким играм, находятcя под иcключительным и автономным контролем международных федераций, которые определяют правила этих cоревнований и принимают решение о допуcке cпортcменов", — говорится в заявлении МОК.
Напомним, 28 марта на заседании исполкома Международного олимпийского комитета обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.
Ранее девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина заявила, что российским спортсменам не стоит соглашаться на условия МОК.