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1 час назад

В МОК объяснили, почему решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации

Газета.Ruиещё 17

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, почему решение о допуске атлетов из России и Белоруссии на соревнования в связи с новыми рекомендациями делегировано международным спортивным федерациям.

В МОК объяснили, почему решение о допуске россиян на турниры будут принимать международные федерации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Другого варианта нет, учитывая то, как уcтроен и управляетcя международный cпорт. Международные cоревнования, не отноcящиеcя к Олимпийcким играм, находятcя под иcключительным и автономным контролем международных федераций, которые определяют правила этих cоревнований и принимают решение о допуcке cпортcменов", — говорится в заявлении МОК.

Напомним, 28 марта на заседании исполкома Международного олимпийского комитета обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Ранее девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина заявила, что российским спортсменам не стоит соглашаться на условия МОК.

Легкая атлетика,Лариса Латынина,
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