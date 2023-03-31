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Южноафриканскому атлету Писториусу отказали в УДО за убийство Ревы Стенкамп

Южноафриканскому бегуну-ампутанту Оскару Писториусу, который был осужден за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, отказали в УДО, передает агентство AFP.

Осужденному за убийство своей девушки Писториусу отказали в УДО
© ТАСС

Слушания по ходатайству легкоатлета об условно-досрочном освобождении прошли в пятницу. Решение принял специальный комитет, собравшийся в тюрьме Аттериджвилля.

В ночь на 14 февраля 2013-го спортсмен убил Стенкамп, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Позднее он объяснил, что принял возлюбленную за грабителя. Поначалу Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве. Осенью 2014 года он был приговорен к пяти годам тюрьмы, однако спустя год был досрочно выпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест. В конце 2015 года Верховный суд ЮАР признал спортсмена виновным в умышленном убийстве Стенкамп, в июле 2016-го спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы с правом на УДО. Тем не менее прокуратура оспорила вердикт. В итоге осенью 2017 года Писториус получил 13 лет и 5 месяцев за умышленное убийство.

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