Осужденному за убийство своей девушки Писториусу отказали в УДО

В ночь на 14 февраля 2013-го спортсмен убил Стенкамп, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета. Позднее он объяснил, что принял возлюбленную за грабителя. Поначалу Писториуса признали виновным в непредумышленном убийстве. Осенью 2014 года он был приговорен к пяти годам тюрьмы, однако спустя год был досрочно выпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест. В конце 2015 года Верховный суд ЮАР признал спортсмена виновным в умышленном убийстве Стенкамп, в июле 2016-го спортсмена приговорили к шести годам тюрьмы с правом на УДО. Тем не менее прокуратура оспорила вердикт. В итоге осенью 2017 года Писториус получил 13 лет и 5 месяцев за умышленное убийство.