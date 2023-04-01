МОК заявил, что бойкот Киевом турниров с россиянами навредит украинским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение властей Украины запретить своим спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях с россиянами, передает "РИА Новости Спорт". "Если такое решение будет реализовано, это только навредит украинскому спортивному сообществу и никоим образом не повлияет на прекращение военных действий, которые так яростно осуждает МОК. Мы всегда утверждали, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", — заявили в МОК. Напомним, 28 марта на заседании исполкома Международного олимпийского комитета обсуждался вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Организация рекомендовала допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. Ранее глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о том, могут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх при текущих условиях допуска.