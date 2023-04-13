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World Athletics не ратифицировала мировой рекорд американца Крузера в толкании ядра

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сообщила в Twitter, что результат двукратного олимпийского чемпиона в толкании ядра американца Райана Крузера на февральских соревнованиях в помещении Simplot Games не был признан мировым рекордом.

World Athletics не ратифицировала мировой рекорд американца Крузера в толкании ядра
© Матч ТВ

Крузер 18 февраля отправил снаряд на 23,38 метра. Тогда пресс служба World Athletics сообщила, что американец установил мировой рекорд, улучшив на один сантиметр собственный результат от 2021 года.

— К сожалению, результат Крузера не был признан мировым рекордом, поскольку обследование места проведения соревнований показало, что круг был больше разрешенного, а наклон площадки для приземления снаряда был больше, чем разрешено правилами World Athletics, — говорится в сообщении.

Крузер побеждал на Играх в Рио де Жанейро и Токио, а также на чемпионате мира в Орегоне.

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