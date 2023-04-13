World Athletics не ратифицировала мировой рекорд американца Крузера в толкании ядра
Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) сообщила в Twitter, что результат двукратного олимпийского чемпиона в толкании ядра американца Райана Крузера на февральских соревнованиях в помещении Simplot Games не был признан мировым рекордом.
Крузер 18 февраля отправил снаряд на 23,38 метра. Тогда пресс служба World Athletics сообщила, что американец установил мировой рекорд, улучшив на один сантиметр собственный результат от 2021 года.
— К сожалению, результат Крузера не был признан мировым рекордом, поскольку обследование места проведения соревнований показало, что круг был больше разрешенного, а наклон площадки для приземления снаряда был больше, чем разрешено правилами World Athletics, — говорится в сообщении.
Крузер побеждал на Играх в Рио де Жанейро и Токио, а также на чемпионате мира в Орегоне.