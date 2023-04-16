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Турецкая штангистка потеряла сознание прямо во время подхода на чемпионате Европы — 2023

Турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время подхода на чемпионате Европы – 2023 по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване.

Турецкая штангистка потеряла сознание прямо во время подхода на чемпионате
© Газета.Ru

Спортсменка подошла к штанге, подняла снаряд на несколько секунд, однако внезапно бросила, после чего потеряла сознание, упав на пол. На помощь девушке сразу поспешили медики, которые оказали ей первую помощь.

Соревнования стартовали 15 апреля и продлятся до 23 апреля. В турнире принимают участие спортсмены из 40 стран. Российские и белорусские спортсмены из-за отстранения пропускают соревнования в Ереване, которые являются одним из этапов отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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