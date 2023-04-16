Турецкая штангистка потеряла сознание прямо во время подхода на чемпионате

Турецкая штангистка Баяв Пелинсу потеряла сознание во время подхода на чемпионате Европы – 2023 по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване.

Спортсменка подошла к штанге, подняла снаряд на несколько секунд, однако внезапно бросила, после чего потеряла сознание, упав на пол. На помощь девушке сразу поспешили медики, которые оказали ей первую помощь.