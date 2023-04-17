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Соревнования под эгидой ВФЛА стали открытыми для иностранных легкоатлетов

Легкоатлеты из других стран будут допускаться на турниры 2023 года, проводящиеся под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба федерации.

Соревнования под эгидой ВФЛА стали открытыми для иностранных легкоатлетов
© ТАСС

К числу соревнований, доступных для иностранных атлетов, относятся чемпионат России, первенство России, Кубок России и всероссийские спортивные соревнования. Иностранные спортсмены смогут участвовать в распределении мест только на всероссийских соревнованиях, а места на официальных стартах будут разыгрываться только среди граждан РФ.

В случае наличия призового фонда на соревнованиях календаря ВФЛА в его распределении будут участвовать все спортсмены. Организаторам соревнований, которые входят в календарь ВФЛА, необходимо до их начала согласовать с ВФЛА участие иностранцев в турнире. Иностранные спортсмены должны предоставить сертификат о прохождении антидопингового обучения.

Организаторы иных соревнований или пробегов, не включенных в календарь ВФЛА, самостоятельно принимают решение о допуске иностранных спортсменов на свои старты и распределении призового фонда.

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