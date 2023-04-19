Бегунью дисквалифицировали за использование машины в ультрамарафоне

«Она искренне сожалеет о содеянном. Йоаша чувствовала себя плохо во время гонки. Забег пошёл не по её плану. Она сказала, что чувствует себя плохо, устала, и хочет сойти. Она сотрудничала с организаторами марафона и предоставила им полной отчёт о том, что произошло», — отметил друг спортсменки Эдриан Стотт.