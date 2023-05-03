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Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет

Американская легкоатлетка Тори Боуи умерла на 33-м году жизни. Об этом в среду в "Твиттере" сообщает агентство Icon Management Inc., клиентом которого была спортсменка.

"Мы опустошены тем, что должны сообщить очень печальную новость, - Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру. Тори была чемпионкой, лучом света, который сиял так ярко", - говорится в сообщении.

О причинах смерти Боуи не сообщается.

На Олимпиаде 2016 года Боуи завоевала золото в эстафете 4x100 м, а также серебряную медаль в беге на 100 м и бронзовую награду на дистанции 200 м. Также на счету спортсменки две золотые медали чемпионата мира 2017 года. Боуи участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину и выступала на чемпионате мира в помещении 2014 года в этой дисциплине, заняв итоговое 13-е место в квалификации и не попав в финал турнира. По данным портала Runner's World, Боуи не участвовала в соревнованиях с 4 июня 2022 года.

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