Ильгар Мамедов - о недопуске ведущих российских фехтовальщиков: выезд на соревнования невозможен

«Чтобы к нам не было никаких вопросов, мы реагируем на все письма, все запросы FIE моментально. На данный список реагировать никак не будем: ждем, что будет в следующих списках, в частности, по шпаге и по рапире. Делить сборную мы не намерены. Важно, что сейчас в списках нет тренеров, персонала, врачей и так далее, поэтому даже в теории никакой выезд на соревнования невозможен», - приводит «Матч ТВ» слова Мамедова.