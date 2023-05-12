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Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение российских спортсменов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов, сообщает пресс-служба организации.

Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение российских спортсменов
© Чемпионат.com

«После повторного рассмотрения ситуации со спортсменами и России и Беларуси исполком FIG считает, что меры, принятые в марте текущего года, должны быть сохранены в полной мере без изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств», — говорится в заявлении организации.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут вернуться на международные турниры в нейтральном статусе. Согласно требований атлеты не должны поддерживать специальную военную операцию, а также быть связанными с военными организациями и силовыми структурами.

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