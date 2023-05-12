Международная федерация гимнастики оставила в силе отстранение российских спортсменов

«После повторного рассмотрения ситуации со спортсменами и России и Беларуси исполком FIG считает, что меры, принятые в марте текущего года, должны быть сохранены в полной мере без изменений. FIG будет постоянно отслеживать общую ситуацию и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств», — говорится в заявлении организации.