Россияне не выступят на чемпионатах мира по спортивной гимнастике в 2023 году
Российские спортсмены не примут участия в чемпионатах мира по спортивной гимнастике в 2023 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.
"Чемпионаты мира в этом году мы вынуждены пропустить, - сказал Титов. - Это вообще никак не зависело от сегодняшнего решения перенести рассмотрение вопроса о допуске на июль. Все связано с тем, что у нас не было возможности выступить на чемпионатах Европы, которые были отборочными на мировые первенства. Про возможность отбора на чемпионаты мира через первенства Азии речи не шло".
Ранее Титов сообщил ТАСС, что исполком Международной федерации гимнастики отложил рассмотрение вопроса о допуске россиян и белорусов к соревнованиям под эгидой организации на июль.
Российские и белорусские гимнасты в настоящее время лишены права выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных в марте 2022 года Международной федерацией гимнастики.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.