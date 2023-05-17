Легкоатлет-рекордсмен дисквалифицирован из-за допинга

Кенийский легкоатлет, обладатель мирового рекорда в беге на 10 километров Ронекс Кипруто временно дисквалифицирован из-за нарушений в биологическом паспорте. Он обвинён в использовании запрещённых в спорте веществ из-за подозрительных показателей анализа крови.

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«Я не жульничаю и не употребляю наркотики! Правда на моей стороне. Это все, что я могу сказать», — приводит слова спортсмена издание Athletics Weekly.

Менеджер Кипруто уже заявил, что на разбирательство по допингу спортсменом потрачено около $ 30 тыс. Также он добавил: «Это несправедливо. Мы, конечно, будем полностью сотрудничать и будем абсолютно честны. Мы призываем Антидопинговое агентство сделать то же самое».

Тренер Кипруто тоже встал на защиту спортсмена: «Я тщательно выбираю, с кем мне работать и кому посвящать свою энергию. Я знаю, что Ронекс — честный молодой человек, и мне больно видеть, как он сейчас страдает. Наша стратегия — усердно тренироваться, и это единственный способ добиться результатов. Я много раз говорил, что я за систематическую борьбу с допингом, чтобы мы могли защитить чистых спортсменов, как Ронекс».