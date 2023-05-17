Белорусских школьников не допустили к соревнованиям FIE из-за "принадлежности к армии"

Среди правил: серая форма, никакой российской символики, а также обязательство подписать декларацию, в которой спортсмены должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

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При этом комиссия по этике и дисциплине IWF имеет право наложить штраф в размере до 5 тысяч долларов на спортсмена или персонал спортсмена, если правила будут нарушены.

«Продолжается дискриминация российского спорта, отечественных атлетов со стороны международных спортивных структур. После недавнего нашумевшего решения Международной федерации фехтования, без каких либо объяснений не допустившей на соревнования ведущих спортсменов, теперь отличилась Международная федерация тяжелой атлетики.

Она на основе рекомендаций МОК разработала свою, особую «политику в отношении российских и белорусских спортсменов» и отдельные критерии допуска наших атлетов на соревнования. Расцениваю появление таких требований как очередное проявление диктуемого прозападной конъюнктурой антироссийского курса. Сегрегация принимает в том числе и такие формы.

Нет никакого разумного объяснения, что атлеты, которые всю свою жизнь посвятили тренировкам и соревнованиям, исповедуют общеолимпийские заповеди, не допускаются по национальному принципу. А это именно так.

Всем тем, кто сейчас будет рассказывать, что это связано с геополитической ситуацией, я отвечу: а когда она началась? Все то же самое, в частности в отношении российских спортсменов, мы наблюдали на протяжении многих лет, но предлоги были разные. Ситуации отличались, но принцип сегрегации в отношении наших спортсменов всегда оставался одним и тем же.

Искусственное навязывание нашим спортсменам чрезмерных, необоснованных и порой просто унизительных требований, нарушают не только олимпийскую хартию, но и также конституцию Международной федерации тяжелой атлетики. Ведь в ней прямо запрещается любая дискриминация, в том числе по политическим и национальным мотивам.

В поиска некого баланса эта федерация дошла до идеи создания специального надзорного органа, который, по ее представлению, должен проверять, следить и даже выносить некие вердикты. И даже имеются штрафы за нарушения, не маленькие.

Просто интересно, международная федерация уже закупила циркули для измерения черепов, формы ушей и носа? Может, есть опросник на предмет политической позиции? Примерно лет 80 назад такие эксперименты уже проводились. И очень многие спортивные и образовательные организации не видели в этом ничего предосудительного.

Международная федерация тяжелой атлетики докатилась до открытой тоталитарной слежки с карательными методами. Хотя на словах все ратуют за свободу, демократию и толерантность», – сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.