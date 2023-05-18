Белорусские легкоатлеты примут участие в командном чемпионате России

Белорусская федерация заявила 29 легкоатлетов на командный чемпионат России в Сочи
Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) отправила предварительную заявку на участие своих спортсменов в командном чемпионате России, который пройдет с 24 по 25 мая в Сочи. Как сообщили ТАСС в четверг в БФЛА, в основной список было включено 20 легкоатлетов, в запасной - 9.
В основной список вошли спринтеры Светлана и Виталий Парахонько, Руслана Романовская, Янина Луценко и Юрий Заболотный, толкатели ядра Алена Дубицкая и Елена Трус, метатели диска Евгений Богуцкий и Владислав Пучко, метатели молота Юрий Васильченко, Анастасия Маслова, Елена Соболева и Александр Шиманович, метатели копья Алексей Котковец, Татьяна Холодович и Павел Сосимович, прыгуны тройным Виолетта Скворцова и Максим Нестеренко, прыгунья в высоту Карина Демидик и прыгун в длину Артем Гурин.
"Вопрос участия в турнире спортсменов из запасного списка будет решен позднее", - сказала представительница БФЛА.
Последний раз зарубежные профессиональные легкоатлеты выступали на турнирах в России осенью 2015 года. В ноябре того же года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за разразившегося допингового скандала. Эти санкции сделали невозможным участие зарубежных профессиональных легкоатлетов в соревнованиях на территории России. ВФЛА восстановили в международных правах в конце марта 2023 года.