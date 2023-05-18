Российских легкоатлетов по-прежнему не планируют допускать к соревнованиям

"Томас Бах (президент Международного олимпийского комитета (МОК) - прим. ТАСС) был руководителем, который после начала российско-украинского кризиса мотивировал все международные спортивные федерации запретить выступления российских и белорусских атлетов на соревнованиях. Сейчас он слегка изменил свою позицию и приоткрыл двери для международных федераций, которые хотят видеть на своих соревнованиях спортсменов всех без исключения стран, в том числе россиян и белорусов под нейтральным флагом. Европейская и международная федерации легкой атлетики имеют противоположную, твердую и категорическую позицию, которая не изменится, - в нынешней ситуации шансов для участия в состязаниях российских и белорусских спортсменов в любом статусе, а также тренеров, официальных лиц и обслуживающего персонала нет. Наша позиция твердая и неизменная", - заявил Карамаринов.