Полумарафон «ЗаБег.РФ» получил международный статус

«Для меня One Run — это одно из самых значимых мероприятий в году. Начиная с 2017 года к полумарафону присоединялось всё больше и больше городов России и тысячи новых участников, что позволило ему дважды войти в Книгу рекордов Гиннесса», — заявила руководитель оргкомитета полумарафона One Run Ксения Шойгу.