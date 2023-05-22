Отсутствие в России международных судей лишило ходоков права отобраться на чемпионат мира

"Своих международных судей у нас нет. Иностранные арбитры сейчас могут прилететь в Россию только через Стамбул или Эмираты. Более того, многие из них были заняты на командном чемпионате Европы, который проводился в эти же сроки. По моей информации, в ноябре пройдет международный семинар для судей по спортивной ходьбе, но не факт, что наших арбитров туда пригласят", - добавил собеседник ТАСС.