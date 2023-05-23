В FIG рассказали, когда примут решение по допуску России на чемпионаты

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры примут в июле. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что на сроки принятия влияет большое количество дисциплин, которые входят в зону ответственности FIG.

«У нас восемь дисциплин, и у всех разное управление, мы должны найти критерий нейтралитета, который подходит для всех восьми. Нам нужно время, мы не можем найти критерии нейтральности на следующий день», — заявил Ватанабэ.

Он добавил, что если сейчас организация что-то решит, а после поменяет свое мнение, то это негативно скажется на спортсменах. Вместе с тем Ватанабэ считает, что условия допуска россиян и белорусов на турниры, скорее всего, будут соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, что в мае FIG оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. В начале марта организация уже продлевала ограничение для атлетов, которое действует уже с марта 2022 года. Следующее заседания исполкома федерации пройдет 19-20 июля в Швейцарии.