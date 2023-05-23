$79.94+0.0386.50+0.22

В FIG рассказали, когда примут решение по допуску России на чемпионаты

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры примут в июле. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что на сроки принятия влияет большое количество дисциплин, которые входят в зону ответственности FIG.

В FIG рассказали, когда примут решение по допуску России на чемпионаты
© globallookpress.com

«У нас восемь дисциплин, и у всех разное управление, мы должны найти критерий нейтралитета, который подходит для всех восьми. Нам нужно время, мы не можем найти критерии нейтральности на следующий день», — заявил Ватанабэ.

Он добавил, что если сейчас организация что-то решит, а после поменяет свое мнение, то это негативно скажется на спортсменах. Вместе с тем Ватанабэ считает, что условия допуска россиян и белорусов на турниры, скорее всего, будут соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, что в мае FIG оставил в силе отстранение российских и белорусских спортсменов. В начале марта организация уже продлевала ограничение для атлетов, которое действует уже с марта 2022 года. Следующее заседания исполкома федерации пройдет 19-20 июля в Швейцарии.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Окончательное решение оставили за советами федераций.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий