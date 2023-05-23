Легкоатлет Шубенков ответил на вопрос о возможной смене гражданства

Чемпион мира в беге с барьерами на 110 метров Сергей Шубенков в эфире «Матч ТВ» заявил, что не думает о смене гражданства.

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Шубенков выступит на командном чемпионате России по легкой атлетике, который состоится в Сочи 24–25 мая.

— Как обычно, у меня в межсезонье есть нюансы с подготовкой, которые надо учитывать. От них никуда не деться. Моложе не становимся. Но в целом всё хорошо.

У спортсмена со свободным временем всё в порядке. Но это время ни на что продуктивное потратить не получается. Остается время только на сон и еду, чтобы потом потренироваться еще.

— Вы говорили много раз, что не собираетесь менять гражданство.

— Да. А какое мне гражданство, мне в этом году 33 года. Кому я нужен? Даже когда мне было 25, я не собирался это делать. Если была бы такая ситуация, а я был моложе, то это тоже для меня не вариант.

— Кто то есть из юных, кто вас обгоняет?

— В РФ меня никто не обгоняет уже 10 лет. Соперники есть, они шевелятся. Приходится рубиться, но это не та борьба, которая меня подстегивает на супервысокие результаты.

— Командный чемпионат России пройдет без зрителей.