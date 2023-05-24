Прыгун в высоту Иванюк не выступит на командном чемпионате России

"У меня было в планах выступление на командном чемпионате России, пока его не перенесли, - сказал Иванюк. - Во-первых, стадион в Сочи не является самым любимым для меня. Но самой главной причиной для отказа является то, что сроки проведения турнира сдвинулись почти на месяц вперед, а это уже не входило в мои планы. Сейчас у меня самый важный период подготовки, и было бы нецелесообразно терять неделю из тренировочного процесса".