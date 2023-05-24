Чемпион Спартакиады Образцов вернулся в спорт, не послушав врачей

"17 февраля сделали операцию, потом три дня в реанимации пролежал, а потом еще полмесяца в больнице, - сказал Образцов. - Врач после операции мне сказал, что больше не надо выступать, нужно переходить на тренерскую работу. Но я его слова пропустил мимо ушей. Слава богу, что мне удалось так быстро восстановиться, хотя и сейчас иногда появляются боли, но это нормально".