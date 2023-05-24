Чемпион мира Шубенков: легкоатлетов вернут на международные старты лишь после окончания СВО

"Большая политика в спорте тоже работает, то есть в каких-то федерациях позиции России более сильны, в каких-то у страны больше возможностей продавливать свою позицию и навязывать свое видение ситуации, но получается, что World Athletics пока взяла такой вот курс. Он в целом последовательный, я с ним очень сильно не согласен и очень сильно расстроен, но определенная логика, наверное, в этом есть, и ее в какой-то степени можно понять. Если сравнивать с World Athletics и ее очень последовательной позицией, то Международный олимпийский комитет (МОК) действует как-то странно, пытается угодить всем, но в итоге опять же угождает никому, недовольны все. МОК, на мой взгляд, нужна более последовательная позиция, а сейчас вопросов много, и их больше, чем ответов", - добавил спортсмен.