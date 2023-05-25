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Призер чемпионата Европы легкоатлет Моргунов пропустит первенство России из-за травмы

Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов не выступит на командном чемпионате России в Сочи из-за травмы спины, полученной накануне старта. Об этом ТАСС в четверг сообщил личный тренер спортсмена Владимир Шульгин.

Призер чемпионата Европы легкоатлет Моргунов пропустит первенство России из-за травмы
© ТАСС

"Тимур планировал выступить в Сочи, но на заключительной тренировке он получил небольшую травму спины, - сказал Шульгин. - Серьезных опасений это повреждение не вызывает. Мы планируем, что он выступит 10 июня в Москве на Мемориале Знаменских и 12 июня на турнире в Твери".

Моргунову 26 лет. В сезоне-2022 он стал победителем как зимнего, так и летнего чемпионатов России.

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