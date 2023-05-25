Призер чемпионата Европы легкоатлет Моргунов пропустит первенство России из-за травмы

"Тимур планировал выступить в Сочи, но на заключительной тренировке он получил небольшую травму спины, - сказал Шульгин. - Серьезных опасений это повреждение не вызывает. Мы планируем, что он выступит 10 июня в Москве на Мемориале Знаменских и 12 июня на турнире в Твери".