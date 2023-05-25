Белорусская прыгунья стала первой на командном чемпионате России

Белоруска Карина Демидик в четверг стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на командном чемпионате России по легкой атлетике. Турнир проходит в Сочи.

Ласицкене 30 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали летних чемпионатов Европы.