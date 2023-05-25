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Прыгунья в высоту Демидик стала первой на командном чемпионате России по легкой атлетике

Белоруска Карина Демидик в четверг стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту на командном чемпионате России по легкой атлетике. Турнир проходит в Сочи.

Белорусская прыгунья стала первой на командном чемпионате России
© БФЛА

Демидик показала результат 1,91 метра. Второе и третье места поделили россиянки Наталья Спиридонова и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, спортсменки показали результат 1,88 метра.

Ласицкене 30 лет, в 2021 году она стала олимпийской чемпионкой и победительницей Бриллиантовой лиги. Также россиянка является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки по одной золотой и серебряной медали летних чемпионатов Европы.

Командный чемпионат России завершится 25 мая.

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