Райан Краузер установил новый мировой рекорд в толкании ядра

Американец Райан Краузер толкнул ядро на 23 метра 56 сантиметров в четвёртой попытке на соревнованиях золотой категории Континентального тура World Athletics Гран-при Лос-Анджелеса в ночь с 27 на 28 мая по московскому времени. Он обновил мировой рекорд на открытом воздухе на 19 см. Предыдущее достижение 23 м 37 см также принадлежало Краузеру и было поставлено 18 июня 2021 года на соревнованиях в Юджине.

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Во время нынешнего выступления в Лос-Анджелесе американец также толкнул ядро на 23 м 31 см во второй попытке. Даже со своим худшим результатом в шести попытках 22.80 Краузер всё равно выиграл бы эти соревнования с большим преимуществом: лучший результат занявшего второе место новозеландца Том Уолша составил 22.12.