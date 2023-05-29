Три фигуристки из группы Тутберидзе примут участие в московской неделе легкой атлетики

«Я уже не в первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад я уже пробежала пятикилометровую дистанцию, теперь мне интересно попробовать свои силы в спринте, где требуется особая концентрация.



Ну а то, что я буду принимать участие в забеге вместе с девочками, добавит позитивных эмоций», — заявила Валиева.