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Валиева, Загитова и Петросян пробегут 60 м в рамках недели легкой атлетики в Москве

Российские фигуристки Камила Валиева, Аделия Петросян и Алина Загитова станут участницами забега на дистанцию 60 метров в рамках недели легкой атлетики в Москве, которая состоится с 5 по 10 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Три фигуристки из группы Тутберидзе примут участие в московской неделе легкой атлетики
© РИА Новости

Мероприятие состоится 5 июня на Никольской улице.

«Я уже не в первый раз участвую в интересных беговых активностях. Год назад я уже пробежала пятикилометровую дистанцию, теперь мне интересно попробовать свои силы в спринте, где требуется особая концентрация.

Ну а то, что я буду принимать участие в забеге вместе с девочками, добавит позитивных эмоций», — заявила Валиева.

«Для меня, как и для многих атлетов, бег является важной частью поддержания физической формы и проверки выносливости. Надеюсь, что наш пример вдохновит людей на здоровый образ жизни», — сказала Загитова.

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