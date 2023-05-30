Легкоатлетка Клишина высказалась об отстранении россиян от международных стартов

«Другие виды спорта находятся в несколько иной ситуации, а российская легкая атлетика была забанена еще в 2015 году. Очень узкому кругу спортсменов выдавался допуск, и мы ездили даже на коммерческие соревнования без флага и гимна», — заявила она и отметила, что российские легкоатлеты смирились с таким положением в мировом спорте.



Клишина добавила, что до отстранения легкоатлеты вынуждены были бороться за допуск два раза в год — перед началом зимнего и летнего сезонов. «Приходилось жить именно так: либо ты соглашаешься на предложенные условия, либо не выступаешь на международных соревнованиях», — поделилась она.