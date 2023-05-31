Легкоатлетки-трансгендеры не вышли на крупные школьные соревнования в США после скандала

Две спортсменки-трансгендеры не вышли на соревнования на чемпионате штата Калифорния по лёгкой атлетике из-за скандала, разгоревшегося на прошлой неделе после того, как они завоевали медали квалификации CIF-North Coast в забеге на 1600 метров среди девочек, сообщает The Los Angeles Times.

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Тогда Аделин Джонсон, бегунья из средней школы Брансона (США, штат Миссури), опустила большой палец вниз во время церемонии награждения: рядом с ней стояла трансгендерная спортсменка Афина Райан, поэтому журналисты посчитали, что этот жест адресован ей. После этого в американском обществе вновь возникла дискуссия о допустимости соревнований трансгендерных девушек с обычными девочками.