РУСАДА с начала года проверило российских легкоатлетов на допинг 999 раз

Российские легкоатлеты сдали 999 проб Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) с января по май 2023 года, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Как отмечается, 316 проб взяты в соревновательный период, 683 — во внесоревновательный. Из них 747 проб – это пробы мочи, 89 – пробы крови, 163 – пробы на паспорт крови.

Наибольшее количество проб отобрано в мае (282), наименьшее - в марте (29). Самыми тестируемыми легкоатлетами с начала года стали Кристина Любушкина, Юрий Чечун, Кирилл Фролов, Карина Костромина, Алексей Кудашкин, Андрей Лейман, Ильдар Надыров, Максим Пьянзин, Сергей Шарыпов и Анна Викулова.