Олимпийские чемпионы Роблес и Гарсиа примут участие в показательном забеге на Неделе легкой атлетики в Москве

Олимпийские чемпионы Дайрон Роблес и Аньер Гарсиа примут участие в показательном забеге на Неделе легкой атлетики в Москве
Олимпийские чемпионы кубинцы Роблес и Гарсиа выступят на Неделе легкой атлетики в Москве.
Они примут участие в показательном забеге на 60 метров, который пройдет на Никольской улице 5 июня.
«Уже предвкушаю визит в Москву, где пробегу по одной из самых красивых центральных улиц. Перенести легкоатлетические соревнования со стадиона в центр столицы – это невероятно! Уверен, нас ждут потоки энергии и обмен эмоциями со зрителями», – заявил Роблес.
«Мне очень нравится формат этого забега! Креатив – это то, что идет на пользу легкой атлетике. Я рад, что могу способствовать популяризации любимого вида спорта и поддержать российских атлетов», – сказал Гарсиа.
Дайрону Роблесу 36 лет, он олимпийский чемпион Пекина-2008, экс-рекордсмен в беге на 110 м c барьерами.
Аньер Гарсиа (47) – олимпийский чемпион Сиднея-2000 в беге на 110 м с барьерами.
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Олимпийские чемпионы Дайрон Роблес и Аньер Гарсиа примут участие в показательном забеге на Неделе легкой атлетики в Москве
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