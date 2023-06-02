Олимпийские чемпионы Роблес и Гарсиа примут участие в показательном забеге на Неделе легкой атлетики в Москве

«Уже предвкушаю визит в Москву, где пробегу по одной из самых красивых центральных улиц. Перенести легкоатлетические соревнования со стадиона в центр столицы – это невероятно! Уверен, нас ждут потоки энергии и обмен эмоциями со зрителями», – заявил Роблес.