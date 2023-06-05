На петербургском марафоне "Белые ночи" ожидают участие 20 тыс. человек из разных стран

Петербург готовится принять один из старейших забегов страны - марафон "Белые ночи", который 11 июня пройдет в городе уже в 32-й раз. Как рассказал журналистам в понедельник председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь, ожидается, что в 2023 году в марафоне примут участие 20 тыс. человек.

"В этом году мы ожидаем 20 тыс. участников - это особая ответственность. Понимаю, что мы создаем определенные неудобства для жителей центра, но вместе с профильными комитетами мы проводим работу по оповещению и созданию более удобной логистики. Особое внимание по традиции будет уделено безопасности", - сказал Шантырь.

Участникам предложат выбрать одну из двух дистанций: 10 км или классические 42,2 км. Маршрут традиционно пройдет по улицам и набережным Петербурга. В 2023 году старт и финиш забега впервые будут находиться в разных местах. Новый маршрут будет начинаться от Петровской набережной и заканчиваться на Дворцовой площади.

"Цель и задача - посмотреть, как можно принять такое количество бегунов и одновременно подготовить команду. Нам важно, чтобы на дистанции не создавались пробки. В этом году, как и прежде, красота марафона не изменилась, все дистанции интересны для беговой аудитории и участников из других стран. Мы ждем бегунов из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Надеюсь, что в следующем году откроется поток из Китая и Индии", - отметил в беседе с журналистами директор марафона Дмитрий Тарасов .

Впервые забег прошел в ночь с 23 на 24 июня 1990 года. В нем принял участие 471 человек из 83 городов СССР, а маршрут проходил по Московскому проспекту до площади Победы и обратно. Первые четыре года мероприятие проходило в ночное время. С 1995 года начало перенесли на 19:00, а с 2013 по 2019 год забег стартовал в 09:00. В 2022 году марафон вернулся к своему историческому формату и вновь прошел в ночь с субботы на воскресенье.