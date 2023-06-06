$81.33+0.4587.03-0.07

Умер олимпийский чемпион Джим Хайнс, первым пробежавший стометровку менее чем за 10 секунд

Олимпийский чемпион в беге на 100 метров американец Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики США.

Умер олимпийский чемпион Джим Хайнс, первым пробежавший стометровку менее чем за 10 секунд
© globallookpress.com

Хайнс стал первым легкоатлетом, преодолевшим 100 метров менее чем за 10 секунд. На Олимпийских играх 1968 года он пробежал стометровку за 9,95 секунды и завоевал золотую медаль. Его мировой рекорд продержался почти 15 лет. На данный момент мировой рекорд принадлежит ямайскому спринтеру Усэйну Болту - 9,58. Еще одно золото на Олимпиаде 1968 года Хайнс завоевал в эстафете 4х100 м.

В том же году Хайнс был выбран на драфте Национальной футбольной лиги под общим 146-м номером клубом "Майами", он провел в команде один сезон.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий