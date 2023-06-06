Умер олимпийский чемпион Джим Хайнс, первым пробежавший стометровку менее чем за 10 секунд

Олимпийский чемпион в беге на 100 метров американец Джим Хайнс скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики США.

Хайнс стал первым легкоатлетом, преодолевшим 100 метров менее чем за 10 секунд. На Олимпийских играх 1968 года он пробежал стометровку за 9,95 секунды и завоевал золотую медаль. Его мировой рекорд продержался почти 15 лет. На данный момент мировой рекорд принадлежит ямайскому спринтеру Усэйну Болту - 9,58. Еще одно золото на Олимпиаде 1968 года Хайнс завоевал в эстафете 4х100 м.