$81.25-0.0886.95-0.08

В МОК проведут внеочередное заседание после отчёта IBA

IBA В МОК проведут внеочередное заседание после отчёта IBA

В МОК проведут внеочередное заседание после отчёта IBA
© IBA

Выполнили требования?!

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) проведёт внеочередное заседание после получения отчёта со стороны Международной боксёрской ассоциации (IBA). Оно состоится в ближайшее время, хотя встречу планировалось провести с 20 по 22 июня.

В 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпиаде из-за ряда проблем. Теперь МОК руководит отбором на Олимпийские игры. В IBA заявили, что выполнили условия для снятия дисквалификации.

В апреле 2023 года была создана федерация World Boxing, которая позиционирует себя конкурентом IBA. Некоторые национальные федерации уже заявили, что присоединятся к новому органу управления.

Ранее МОК заявил, что программа Олимпийских игр 2028 года может обойтись без боксёрских соревнований.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители