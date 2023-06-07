IBA В МОК проведут внеочередное заседание после отчёта IBA
Выполнили требования?!
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) проведёт внеочередное заседание после получения отчёта со стороны Международной боксёрской ассоциации (IBA). Оно состоится в ближайшее время, хотя встречу планировалось провести с 20 по 22 июня.
В 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпиаде из-за ряда проблем. Теперь МОК руководит отбором на Олимпийские игры. В IBA заявили, что выполнили условия для снятия дисквалификации.
В апреле 2023 года была создана федерация World Boxing, которая позиционирует себя конкурентом IBA. Некоторые национальные федерации уже заявили, что присоединятся к новому органу управления.
Ранее МОК заявил, что программа Олимпийских игр 2028 года может обойтись без боксёрских соревнований.