IBA В МОК проведут внеочередное заседание после отчёта IBA

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Выполнили требования?!

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) проведёт внеочередное заседание после получения отчёта со стороны Международной боксёрской ассоциации (IBA). Оно состоится в ближайшее время, хотя встречу планировалось провести с 20 по 22 июня.

В 2019 году МОК отстранил IBA от организации турнира по боксу на Олимпиаде из-за ряда проблем. Теперь МОК руководит отбором на Олимпийские игры. В IBA заявили, что выполнили условия для снятия дисквалификации.

В апреле 2023 года была создана федерация World Boxing, которая позиционирует себя конкурентом IBA. Некоторые национальные федерации уже заявили, что присоединятся к новому органу управления.