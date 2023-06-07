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Липецк признан беговой столицей России по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ»

Руководитель оргкомитета «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу сообщила, что Липецк был признан беговой столицей России по итогам всероссийского полумарафона, который состоялся 4 июня.

Названа беговая столица России
© Матч ТВ

Вторым в конкурсе стал Магадан, на третьем месте расположился Санкт Петербург.

— Ну что, друзья! У нас готовы результаты конкурса беговой столицы по итогам «ЗаБег.РФ»! В 2023 году им становится Липецк!

Мегабеговой город, который уже давно подкрадывался к первому месту, и вот долгожданная победа. Поздравляю всех 4000 участников, каждый из которых внес свою лепту и, конечно же, организаторов липецкого полумарафона с такими крутыми результатами! Кубок — ваш! — написала Шойгу в своем Telegram канале.

«ЗаБег.РФ» («One Run») состоялся во всех регионах России, а также в Армении (г. Ереван), Белоруссии (г. Минск), Таджикистане (г. Душанбе) и Киргизии (г. Бишкек). Забег проходил на четырех дистанциях разной сложности: 1, 5, 10 и 21,1 км. В эфире «Матч ТВ» велась многочасовая трансляция полумарафона.

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