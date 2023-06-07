Названа беговая столица России

Липецк признан беговой столицей России по итогам полумарафона «ЗаБег.РФ»
Руководитель оргкомитета «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу сообщила, что Липецк был признан беговой столицей России по итогам всероссийского полумарафона, который состоялся 4 июня.
Вторым в конкурсе стал Магадан, на третьем месте расположился Санкт Петербург.
— Ну что, друзья! У нас готовы результаты конкурса беговой столицы по итогам «ЗаБег.РФ»! В 2023 году им становится Липецк!
Мегабеговой город, который уже давно подкрадывался к первому месту, и вот долгожданная победа. Поздравляю всех 4000 участников, каждый из которых внес свою лепту и, конечно же, организаторов липецкого полумарафона с такими крутыми результатами! Кубок — ваш! — написала Шойгу в своем Telegram канале.
«ЗаБег.РФ» («One Run») состоялся во всех регионах России, а также в Армении (г. Ереван), Белоруссии (г. Минск), Таджикистане (г. Душанбе) и Киргизии (г. Бишкек). Забег проходил на четырех дистанциях разной сложности: 1, 5, 10 и 21,1 км. В эфире «Матч ТВ» велась многочасовая трансляция полумарафона.