Названа беговая столица России

— Ну что, друзья! У нас готовы результаты конкурса беговой столицы по итогам «ЗаБег.РФ»! В 2023 году им становится Липецк!



Мегабеговой город, который уже давно подкрадывался к первому месту, и вот долгожданная победа. Поздравляю всех 4000 участников, каждый из которых внес свою лепту и, конечно же, организаторов липецкого полумарафона с такими крутыми результатами! Кубок — ваш! — написала Шойгу в своем Telegram канале.