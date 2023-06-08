Ласицкене из-за травмы выбыла на неопределенный срок

Тренер Геннадий Габрилян сообщил, что его подопечная, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выбыла на неопределённый срок.

Ласицкене проходит курс лечения в связи с травмой и пропустит Мемориал Знаменских и ряд других стартов.

«Маша продолжает проходить медицинские обследования. Параллельно она начала курс лечения. Она пропустит и Мемориал Знаменских, и некоторое количество последующих стартов. Какое время продлится пауза без соревнований, пока определённо сказать нельзя. Это зависит от успешности лечения», – приводит слова Габрилян «РИА Новости Спорт».

Ещё в конце мая, на командном чемпионате России в Сочи, Ласицкене сообщила, что собирается пройти медобследование по поводу тревожащего её ахилла. По этой причине спортсменка пропустила День прыжков в высоту, который прошёл 6 июня в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Следующим соревнованием в графике Ласицкене значился Мемориал Знаменских (10 июня).