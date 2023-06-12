Легкоатлет Волков заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь

«Абсолютно не жалею о переезде. В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу.



Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования — мне не важно», — приводит слова Волкова ТАСС.