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Олимпийская чемпионка Тори Боуи умерла из-за осложнений во время родов, показало вскрытие

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете Тори Боуи умерла из-за осложнений во время родов.

Названа причина смерти олимпийской чемпионки Боуи
© Sports.ru

3 мая спортсменка была найдена мертвой в своем доме во Флориде. Ей было 32 года.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы, Боуи скончалась во время преждевременных родов. Отмечается, что близкие спортсменки могли не знать о ее беременности.

Помимо чемпионства Олимпиады, Боуи также являлась серебряным и бронзовым призером Рио-2016, чемпионкой мира-2017 на 100-метровке и в составе спринтерской эстафеты.

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