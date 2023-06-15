Три крупнейших беговых марафона России объединились в Лигу БРИКС

На данный момент в лигу войдут Московский Марафон, петербургский марафон "Белые ночи" и Казанский марафон. Но в перспективе ближайших лет марафонская лига БРИКС объединит в единую серию крупнейшие международные забеги других государств-участников. Всего планируется включить в состав до 10 стартов.

Напомним, Московский марафон - крупнейший в России забег на дистанции 42,2 км. Проводится ежегодно с 2013 года (за исключением 2021 года) и является членом Ассоциации международных марафонов и пробегов (AIMS). Ближайший старт - 17 сентября 2023 года. Международный марафон "Белые ночи" - один из крупнейших и старейших марафонов России. Проводится ежегодно с 1990 года (кроме 2020 и 2021 гг.). В 2023 году забег прошел в ночь с 11 на 12 июня по центру Санкт-Петербурга и собрал несколько тысяч участников. Казанский марафон - ежегодное соревнование по бегу в Казани, проводимое в городе с 2015 года. В этом году прошел в мае и собрал участников со всей страны.