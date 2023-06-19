В ВФЛА выясняют причину, по которой рекордный прыжок Иванюка не учли в мировом рейтинге

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) намерена выяснить у Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) причины отсутствия в мировом рейтинге рекордного результата прыгуна в высоту Ильи Иванюка. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ВФЛА.

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"Всероссийская федерация легкой атлетики намерена отправить запрос в World Athletics, чтобы выяснить, почему результат Иванюка от 2 июня не был учтен в мировом рейтинге", - сказали в пресс-службе.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул на 2,33 метра и повторил рекорд летнего сезона. По состоянию на 19 июня этот результат не внесен в мировой топ-лист.

Возглавляют топ-лист в мужских прыжках в высоту с результатом 2,33 метра австралиец Джоел Байден и американец Джувон Харрисон. Иванюк вместе с другим российским прыгуном Данилом Лысенко с прыжками на 2,31 м, совершенными 6 июня, делит 5-8-е места согласно опубликованному на сайте World Athletics мировому рейтингу.