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Гимнасты Нагорные стали родителями

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) стали родителями. У пары родился сын.

Гимнасты Нагорные стали родителями
© РИА Новости

Радостной новостью у себя в социальной сети поделился Нагорный.

«Малыш с нами. 21.06.2023», — подписал он фотографию.

На снимке пара находится в палате роддома. Нагорная держит новорожденного сына на руках, а ее муж и новоиспеченный отец стоит рядом с ними, приобнимая одной рукой жену, а другой касаясь малыша. У обоих гимнастов на лицах улыбки.

Напомним, что пара поженилась в 2018 году.

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