Гимнасты Нагорные стали родителями

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его жена, чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Дарья Нагорная (Спиридонова) стали родителями. У пары родился сын.

На снимке пара находится в палате роддома. Нагорная держит новорожденного сына на руках, а ее муж и новоиспеченный отец стоит рядом с ними, приобнимая одной рукой жену, а другой касаясь малыша. У обоих гимнастов на лицах улыбки.