$84.25+0.0192.00-0.07

World Athletics внесла рекордный результат прыгуна в высоту Иванюка в топ-лист сезона

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) признала результат россиянина Ильи Иванюка, прыгнувшего в начале июня на 2,33 метра и повторившего рекорд мирового летнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в World Athletics в четверг.

World Athletics внесла рекордный результат россиянина Иванюка в топ-лист сезона
© ТАСС

"Результаты обновлены", - ответила собеседница ТАСС на вопрос, почему рекордный прыжок россиянина не был оперативно учтен World Athletics.

2 июня на чемпионате Центрального федерального округа в Брянске Иванюк прыгнул на 2,33 метра, по состоянию на 21 июня этот результат не был внесен в мировой топ-лист.

Высота 2,33 метра покорилась в этом летнем сезоне также австралийцу Джоелу Байдену и американцу Джувону Харрисону.

Иванюку 30 лет, в его активе есть бронзовые награды чемпионата мира 2019 года и первенства Европы - 2018.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители