Чемпион мира Шубенков упал с мотоцикла

Легкоатлет Сергей Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами, получил перелом ключицы в результате падения с мотоцикла, рассказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов. Об этом пишет ТАСС.

Клевцов пояснил, что Шубенков недавно приобрел мотоцикл. В четверг, 22 июня, он поехал после тренировки «покататься по лесу» и упал.

В понедельник, уточнил тренер, спортсмен намеревается поехать к травматологу с тем, чтобы понять, следует ли делать операцию.

По мнению Клевцова, Шубенков поступил непрофессионально.

В активе 32-летнего спортсмена одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира, три победы в финалах Бриллиантовой лиги, две золотых медали летних чемпионатов Европы.