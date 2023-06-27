Бельгийская толкательница ядра Жолиен Боумкво была вынуждена пробежать дистанцию 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, проходящем в рамках Европейских игр.

Ее подруги по сборной бегуньи Анна Загре и Ханна Клас снялись с соревнований из-за травм, и в случае невыхода спортсменки из Бельгии на старт команду бы пришлось дисквалифицировать.

Боумкво, которая никогда не занималась бегом, вызвалась пробежать дистанцию, не сбила ни одного барьера, финишировала с результатом 32,81 секунды и принесла сборной Бельгии два очка в общем зачете.

При этом она даже не показала худший результат среди участниц своего забега — спортсменку из Швейцарии Дитаджи Камбунджи дисквалифицировали из-за фальстарта.

Напомним, что оргкомитет Европейских игр — 2023, проходящих в польском Кракове, отказал российским и белорусским спортсменам в допуске к соревнованиям, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).