Бельгийская толкательница ядра Боумкво пробежала 100 м на командном чемпионате Европы
Бельгийская толкательница ядра Жолиен Боумкво была вынуждена пробежать дистанцию 100 м с барьерами на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, проходящем в рамках Европейских игр.
Ее подруги по сборной бегуньи Анна Загре и Ханна Клас снялись с соревнований из-за травм, и в случае невыхода спортсменки из Бельгии на старт команду бы пришлось дисквалифицировать.
Боумкво, которая никогда не занималась бегом, вызвалась пробежать дистанцию, не сбила ни одного барьера, финишировала с результатом 32,81 секунды и принесла сборной Бельгии два очка в общем зачете.
При этом она даже не показала худший результат среди участниц своего забега — спортсменку из Швейцарии Дитаджи Камбунджи дисквалифицировали из-за фальстарта.
Напомним, что оргкомитет Европейских игр — 2023, проходящих в польском Кракове, отказал российским и белорусским спортсменам в допуске к соревнованиям, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
На заседании исполкома МОК, прошедшем 28 марта, было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены не поддержали проведение СВО на территории Украины. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы, — спортивные общества ЦСКА и «Динамо».