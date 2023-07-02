Родченков раскритиковал МОК и вновь обвинил Россию в допинге

Экс-глава антидопинговой лаборатории Москвы Григорий Родченков , сбежавший из РФ, анонсировал выход своей второй книги о допинговых нарушениях в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью Daily Mail.

Он назвал свою книгу «Допинг. Запрещенные страницы». Его прошлая книга «Дело Родченкова» также рассказывала об антидопинговой работе в России. Себя на страницах этого произведения он называл «разоблачителем».

В своей новой книге Родченков хочет рассказать полную историю допинговой системы в России. В качестве источников он указал собственные дневники, которые ему удалось захватить с собой при переезде за границу. Он надеется, что его новый труд заставит Международный олимпийский комитет (МОК) запретить спортсменам из РФ участвовать в международных соревнованиях, хотя при этом крайне неодобрительно высказывается о самой организации.