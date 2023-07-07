В UIPM рассказали об условиях допуска российских пятиборцев на международные соревнования

Российские и белорусские пятиборцы для участия в международных соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

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20 апреля UIPM объявил о намерении допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Допуск атлетов будет осуществляться только после проверки независимой комиссией. UIPM также не допустит россиян и белорусов к участию в командных соревнованиях. Похожие требования будут применяться для вспомогательного персонала (тренеров и инструкторов, медиков, физиотерапевтов). Заявки на допуск к соревнованиям будут приниматься с 31 июля 2023 года.