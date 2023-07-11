Южноафриканская бегунья выиграла в Европейском суде по правам человека

Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека дело, связанное с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека.
Она подавала иск в связи с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.
Согласно правилам World Athletics, легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Из-за введения этих правил Семеня подала в CAS иск, который был отклонен в мае 2019 года.
Позже Семеня обратилась в Федеральный суд Швейцарии, но там ее апелляцию тоже отклонили.
ЕСПЧ постановил, что первоначальная апелляция Семени против правил World Athletics не была рассмотрена должным образом.
«Суд, в частности, установил, что заявительнице не предоставили достаточные институциональные и процессуальные гарантии в Швейцарии, чтобы позволить эффективно рассмотреть ее жалобы», – говорится в заявлении ЕСПЧ.
Семеня – двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м.
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Кастер Семеня выиграла в Европейском суде по правам человека дело, связанное с правилом о допуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном
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