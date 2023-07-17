Исинбаева ответила на критику ее жизни в Испании

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева в соцсетях назвала фейковой информацию о своем переезде в Испанию.
«Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю.
Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые «готовы бросить камень в меня сегодня» лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью», — написала Исинбаева.
12 июля испанские СМИ сообщили о том, что спортсменка переехала жить на Канарские острова. В статье отмечается, что Исинбаева ведет сдержанный образ жизни, но проживает в неназванном «роскошном комплексе».
В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины.
Исинбаева является трехкратной чемпионкой мира, четырехкратной чемпионкой Европы в помещении и чемпионкой Европы на открытом воздухе. В ходе президентских выборов 2018 года вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.