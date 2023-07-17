Сменившая гражданство России спортсменка выиграла чемпионат Европы

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая в настоящее время представляет Кипр, одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо.

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Стоит отметить, что это первое золото для Кипра на подобном турнире. 22-летняя спортсменка показала результат 1,91 метра. Это один из худших результатов среди победительниц чемпионатов Европы среди молодежи. С худшим результатом турнир выигрывали только итальянка Алессия Трост (1,90 м) в 2015 году, россиянка Александра Шамсутдинова (1,89 м) в 2009-м и испанка Рут Бетиа (1,87 м) в 2001-м.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Перед тем, как принять участие в международных турнирах, спортсменка отсидела двухлетний карантин и могла выступать только во внутренних первенствах. Куличенко — призер юношеского европейского фестиваля-2017 в Дьоре в прыжках в высоту.