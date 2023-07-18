МОК: россиянка Елена Исинбаева продолжит работу в организации

Комиссия Международного олимпийского комитета провела расследование и пришла к выводу о том, что россиянка Елена Исинбаева не подписывала контракт с российской армией, другими силовыми структурами и не поддерживала спецоперацию. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МОК.

По данным агентства, ранее комитет на фоне публикаций в СМИ о биографии Исинбаевой инициировал проверку в ее отношении. Кроме того, подобные проверки были начаты и в отношении других россиян - членов организации.

В пресс-службе пояснили, что комиссия по этике изучила данные о деятельности спортсменки и пришла к выводу о том, что Исинбаева соответствует критериям комитета.

В частности, по состоянию на 24 февраля 2022 года у нее не было контракта с ВС РФ, позднее она также не подписывала подобные документы. Кроме того, олимпийская чемпионка в период с февраля прошлого года по июль текущего не позволяла себе каких-либо высказываний в поддержку спецоперации, подчеркнули в МОК.

В организации отметили, что стандарты участия в международных турнирах и деятельности МОК в целом едины абсолютно для всех атлетов, функционеров и сотрудников.