В Дагестане захотели переименовать стадион имени Исинбаевой

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в Махачкале выберут другое название для городского легкоатлетического стадиона, который 6 лет назад был переименован в честь двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Об этом Меликов написал в своём Telegram-канале.

По мнению Меликова, прошлое переименование стадиона в честь Исинбаевой было «принято скоропалительно», а также без учёта мнения граждан. Он также добавил, что спортсменка никогда не связывала свои заслуги с Дагестаном, а отъезд Исинбаевой из России стал «серьёзным сигналом», чтобы переименовать стадион.

«Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня. Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорту Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу», – написал он.

Меликов также добавил, что местные жители могут выступить за возвращение стадиону старого названия.

«Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника. Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – "Труд". А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», – добавил глава Дагестана.